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На локалних виберанкох два преглашени лїстини

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 44 Опатрене

ШИД – На вчера отриманей схадзки, Општинска виберанкова комисия заключела же право участвовац на локалних виберанкох 2. юния маю два преглашени виберанково лїсти и то перша под назву „Александар Вучич – Шид ютре“ и лїстина под числом два под назву „Зєдинєна опозиция – гласай за пременки“.

Општинска виберанкова комисия тиж сообщела же виберанкова лїстина под назву „За лєпши Шид – Мирослав Мики Алексич“ пре законски препущеня подношителя лїстини, а хтори у законским периодзе нє одклонєни нє преглашена, а таку одлуку зоз своїм ришеньом 23. мая потвердзел и Висши суд у Сримскей Митровици.

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