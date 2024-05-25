На локалних виберанкох два преглашени лїстини

ШИД – На вчера отриманей схадзки, Општинска виберанкова комисия заключела же право участвовац на локалних виберанкох 2. юния маю два преглашени виберанково лїсти и то перша под назву „Александар Вучич – Шид ютре“ и лїстина под числом два под назву „Зєдинєна опозиция – гласай за пременки“.

Општинска виберанкова комисия тиж сообщела же виберанкова лїстина под назву „За лєпши Шид – Мирослав Мики Алексич“ пре законски препущеня подношителя лїстини, а хтори у законским периодзе нє одклонєни нє преглашена, а таку одлуку зоз своїм ришеньом 23. мая потвердзел и Висши суд у Сримскей Митровици.