На локалних виберанкох пейц лїстини

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 8. марца до полноци бул термин покля могло придац лїстини за наиходзаци локални виберанки котри буду отримани остатнєй нєдзелї у тим мешацу, 29. марца. Општинска виберанкова комисия заключно з тим термином, преглашела пейц лїстини.

Под числом єден, 26. фебруара рано преглашена лїстина под назву „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!”, коалиция котру творя Сербска напредна странка, Социялистична странка Сербиї, Союз войводянских Мадярох, Сербска радикална странка и Заєднїца Сербох, односно терашня позиция. На тей лїстини медзи 37 кандидатох зоз шицких местох општини Кула, ше находза и штверо Керестурци: технїчар друкованя Михайло Пашо, дипл. инж. польопривреди Батьо Зарубица, пензионерка Мария Шепински и театрални режисер Владимир Надь.

Потим под числом два, 27. фебруара такой после полноци преглашена лїстина наволана „Млади за Кулу”, котри ше представяю як опозиция, медзитим, то лїстина од котрей ше оградзели шицки опозицийни лїстини, алє и терашня власц. На лїстини єст лєм 10 особи, шицки зоз Кули. Медзи начишлєнима особами єст членох истих фамелийох, а по фаху су: келнер, автомеханїчар, двойо пoживово технїчаре, кломфер, поднїматель, двойо пензионере, и механїчар

Под числом три, 27. фебруара пред вечаром преглашена лїстина „Глас младих општини Кула” котру творя студентски орґанизациї Млади Кула, Студенти Сивец, и Глас младих Руски Керестур, односно студенти, млади и гражданє котри цали прешли рок орґанизовали протести и блокади, а котрих потримую урядово орґанизациї Студентох у блокади. На лїстини особи зоз шицких местох општини Кула, преважно студенти, професоре и самостойни поднїмателє. Медзи 37 особами ше находза и штверо Керестурци: студентка Теодора Новакович, студентка Ана-Мария Малацко, польопривреднїк Деян Надь, и професорка Соня Дюрко Надь.

Под числом штири, предостатнї дзень за кандидатуру, 7. марца прелашена меншинска лїстина под назву „Руска лїстина – Русинска листа”. На лїстини ше находза лєм пейц особи, и шицки су зоз Руского Керестура – автомеханїчар Борис Штранґар, хореоґраф Андрея Штефанко котра и придала лїстину, польопривреднїк Борис Малацко, и мац и дзивка по занїманю обидва ґаздинї, Ивана Бонич и Бранка Бонич.

Под числом пейц, внєдзелю 8. марца прелашена лїстина наволана „Сербски либерали за желєну Кулу”. На тей лїстини єст дзешец кандидатох, штверо зоз Кули, тройо зоз Червинки, двойо зоз Сивцу, и єден зоз Крущичу.

Одборнїки терашнєй опозициї урядово потримали лїстину под числом три, „Глас младих општини Кула”. Перши то зробели зоз политичней странки Желєно лїви фронт, односно їх општински одбор у Кули Критична маса Кула.

Потим, опозицийни блок, Зєдинєни за Кулу – Кулянци и наш город котри тиж мали одборнїкох у локланим парламенту, зберали подписи за кандидатуру, медзитим понеже ше им то нє удало по остатнї термин, урядово сообщели же даваю потримовку опозицийней лїстини под числом три.

Потримовку лїстини под числом три, урядово дала и странка Лиґа социялдемократох Войводини, гоч вони нє мали своїх представнїкох у парламенту Скупштини општини Кула.