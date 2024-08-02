На Маковея пошвецена вода

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая вчера на раншей Служби Божей означене нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох – (седем братох и їх мацери хтори дали живот за виру до правдивого Бога) Маковея, и пошвецена вода.

Службу Божу служели капелан о. Владимир Медєши и о. Владимир Мудри котри службує у Горватскей и домашнї капелан о. Ярослав Варґа, а на пошвецаню води ше придружел и о. Михайло Шанта котри под час Служби споведал вирних.

По Служби священїки окончели обряд пошвецаня води зоз хтору потим о. Медєши пошвецел воду котру вирни ґаздинї принєсли з дому у канчовох прикрашених зоз швижим квецом, а пошвецел и цали храм и шицких присутних.

Маковейску воду ше одноши дому и хаснує за рижни потреби души и цела.