На „Маковицкeй струни” участвовала Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз Дюрдьова

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – На 51. Фестивалу народней шпиванки „Маковицка струна”, участвовала Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Першого дня фестивала, соботу 22. новембра, у Спортскей гали „Мир” у Бардейове були два концерти, а ютредзень програма була у Прешове у театру „Йонаш Заборски”. На Фестивалу наступели шпиваче хтори пестую народни шпиванки Русинох-Українцох Словацкей.

Як госци, участвовала Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Вони ше представели зоз венчиком руских народних шпиванкох, хтори публики бул познати, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар зоз Миклошевцох. Вєдно зоз дзивками шпивала и публика и на концу их наградзела зоз вельким аплаузом.

Фестивал орґанизовал Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики (СРУСР), город Бардейов, Прешовски самоуправни край и орґанизациї и институциї култури з Бардейова и околних местох.

Одход дюрдьовскей ґрупи на фестивал орґанизовал Союз Руснацох Українцох Сербиї.