На манифестациї Май – мешац математики

НОВИ САД – Ґрупа школярох зоз 7. и 8. класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, 15. мая нащивели Културни центер „Свилара” у рамикох манифестациї Май – мешац математики, вєдно зоз своїма наставнїцами математики Тат`яну Бучко Рац и Оливеру Винаї.

Керестурски школяре там пошли на поволанку Центра за промоцию науки, а з тей нагоди видзели виставу на тогорочну тему тей манифестациї, а то Биотехнолоґия и математика.

На роботньох и вистави школяром презентовани пренаходок квасу и пеницилину, ДНК и пренаходок инсулину, а тиж и новши виглєдовня и пренаходки котри ище нє зажили у широким хаснованю, и як тоти процеси повязани з математику.

Школяре потим обишли и центер Нового Саду.