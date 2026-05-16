На манифестациї Ноц музейох представена кнїжка „Заграда”

КОЦУР – У рамикох културней манифестациї „Ноц музейох”, у Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре, пияток 15. мая, отримана промоция кнїжки за дзеци „Заграда”.

Спред орґанизатора присутних привитала и през програму водзела предсидателька Етно клубу „Одняте од забуца” Аранка Медєши, а о самим виданю бешедовала авторка Даниела Тамаш, хтора тиж и пречитала даскельо писнї. Публику з векшого творели дзеци, хтори активно участвовали у програми, алє и їх родичи, як и баби и дїдове.

Дзеци зоз КУД „Жатва” одшпивали и єдну народну шпиванку „Зламала ше кормань деска”, за хтору их пририхтали Марко Буила и Марина Тодич. На концу, авторка подаровала кнїжки коцурским установом: Дзецинскей заградки „Герлїчка”, Основней школи „Братство єдинство”, Народней библиотеки „Данило Киш” и Етно клубу „Одняте од забуца”, а шицки нащивителє того вечара могли купиц сликовнїци „Заграда” и „Ремесла” по промотивней цени 500 динари.

Сликовнїца „Заграда”, у виданю НВУ „Руске слово”, вишла у марцу того року у едициї „Заградка”. Авторка кнїжки Даниела Тамаш, а розкошни илустрациї зробела Александра Русковски.

Манифестацию „Ноц музейох” урядово потримали Општина Вербас и Туристична орґанизация Вербас.