Преподаванє „На матуру без автомобила”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Аґенцїя за безпечносц транспорту у сотруднїцтве зоз Совитом за безпечносц транспорту Општини Кула, орґанизовала едукативне преподаванє матурантом Штеднєй школи „Петро Кузмяк”.

Преподаванє отримане у рамикох кампанї „На матуру без автомобила”, а кампаня наменєна штредньошколцом закончуюцих класох. Школяре чули шицко о погибельним хаснованю мобилного телефона у воженю, нєвязаню сиґурносного ременя, як и о пошлїдкох воженя под дїйством алкоголу.

Бешедуюци о кампанї Милош Милекич визначел же єй циль звекшац свидомосц младих о тей теми, упознац их з пошлїдками нєдзбалосци у транспорту, а тиж и зоз шицкима писанима и нєписанима правилами котри ше почитує у сиґурним и безпечним воженю.

Попри преподаваня, керестурски школяре мали нагоди чуц и шведоченє Юлки Лопушина котра праве пре таки причини настрадала и нєшка є инвалид, та шведочела о своїм нєдзбалим справованю праве у таких рокох у яких и єй слухаче.