КултураРутенпресТексти

На Медзинародним фестивалу у Сенти и керестурски фолклораше

автор Ан. Медєши, фото: А. Штефанко
СЕНТА – Штредня и старша фолклорна ґрупа Дома култури Руски Керестур того викенду, всоботу 25. априла, участвовала на Медзинародним фестивалу дзецинского фолклору у Сенти на хторим наступели зоз Венчиком руских танцох, а окрем нїх, наступели вкупно 16 ансамбли зоз рижних крайох Войводини.

Програма започала зоз шветочним дефилеом хтори бул предводзени зоз звуком добошох, писню и танцом од Городского парку у центру Сенти по Галу спортох дзе отримана богата културно-уметнїцка програма.

Керестурска штредня и старша фолклорна ґрупа на тот завод ше представела зоз Венчиком руских танцох, хореоґрафки Андреї Штефанко, у провадзеню Народного орекстра Юлиян Рамач Чамо, а хтора була и єдини ансамбл зоз живу музику, док други ансамбли танцовали на матрицу, цо заслужує окремну похвалу.

Фестивал орґанизовал Сербски културни центер Стеван Сремац.

