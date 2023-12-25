На медзинародним турниру Ґлориян Штранґар освоєл два медалї

СЛОВАЦКА – У словацким городу Нитра, отримани 12. медзинародни турнир у каратеу „Rudolf Farmadin’s Memory Cup”. На турниру участвовал и Карате Клуб „Гайдук” зоз Кули, дзе успихи шорує Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура.

Слово о єдним од найугляднєйших турнирох за младши катеґориї у Европи на котрим наступели 600 змагателє зоз дванац державох котри ше змагали лєм у катеґориї борбох.

Карате Клуб „Гайдук” зоз Кули на тим турниру участвовал зоз 30 борителями у шицких возростох, и освоєли вельке число медальох. Клуб освоєл два златни, шейсц стиберни и єденац бронзови медалї, од котрих два бронзово медалї пошли до рукох Ґлориянови Штранґарови зоз Руского Керестура. Вон освоєл медалї у двох катеґорийох, єдну у катеґориї юниорох, а єдну у катеґориї сениорох, та так зазначел вельки успих на медзинародней сцени.

Попри змагательох котри освоєли златни медалї, зоз КК „Гайдук” гварели же визначую и змагательох котри освоєли медалї у двох катеґорийох, медзи котрима и наш Ґлориян Штранґар.

Зоз тельо освоєнима медалями, КК „Гайдук” зоз Кули у ґенералним пласману завжал високе штварте место и зоз клуба визначую же то бул найлєпши способ же би закончели єдну з найуспишнєйших полусезонох у историї клуба.