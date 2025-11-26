На Мемориялу „Владимир Тимко” отримана манифестация „З оком камери”

ОСИЄК – У рамикох Мемориялу Владимир Тимко отримана манифестация З оком камери, всоботу, 22. новембра, у орґанизациї КУД Руснацох Осиєк, а з финацийну потримовку Совиту за национални меншини РГ.

На фото конкурс манифестациї З оком камери, хтори тирвал два тижнї, посилало ше, максимално три авторски фотоґрафиї на хторих Осєк, природа коло Осєку, лєбо даяки цикави знїмки з роботи КУД Руснацох Осиєк.

Манифестацию отворел предсидатель КУД-а Руснацох Осиєк, Мирко Рибич, а вец слово дал Агнетки Балатинац хтора була модератор.

Жири, у составе: предсидателька Ясминка Ванчура, Синиша Тот и Мирослав Дїтко, одлучел же 3. место освоєла фотоґрафия Гелени Шобан, 2. место фотоґрафия Агнетки Балатинац, а 1. место припадло Карлови Єлинчичови.

Награди побиднїком додзелєла Славица Тимко, супруга покойного Владимира Тимка.

На конкурс присцигли найвецей фотоґрафиї по тераз, аж 27 од 10 авторкох и авторох, а участвовали: Гелена Шобан, Мирко Рибич, Тихана Здравкович, Оґнєн Здравкович, Зденко Сивч, Манда Сивч, Дубравка Рашлянин, Гелена Тимко, Карло Єлинчич и Агнетка Балатинац.

Присутни члени Дружтва тиж розправяли о активносцох хтори шлїдза по конєц рока и о планох за роботу Дружтва у наступним року. Дубравка Рашлянин накратко приказала, попри роботи Дружтва и финансийни звит, хтори пре дотациї Совиту за национални меншини РГ, остатнї роки барз олєгчує роботу Дружтва.

По додзелєних наградох, члени Дружтва предлужели друженє у приємним амбиєнту Обер Ланч Бару.