На нєдзелю Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2023ˮ

КОЦУР – У просторийох Дому култури у Коцуре на нєдзелю, 26. новембра, будзе отримана главна програма тогорочного 13. Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка 2023ˮ.

Фестивал почнє на 16 годзин зоз програму за дзеци „Коцурска чуточка 2023ˮ. У рамикох тей часци будзе вистава дзецинских подобових роботох на тему „Ламачка 2023ˮ, як и змаганє у будованю чардака зоз чуткох. Тиж, виведзени буду и гумористични писнї, скечи, и рифейс-видеа.

По словох предсидателя Оґанизацийного одбору „Коцурска чутка 2023ˮ проф. др Михайла Фейси, коло 16:45 годзин у Дому култури почнє гумористична монодрама „Барон Минхаузен” Ґотфрида Авґуста Бирґера у интерпретациї Емила Нярадия, орґанизация Руского народного театру „Петро Ризнич Дядяˮ.

У предлуженю програми, коло 17:15 годзин, почнє „Коцурска чутка 2023ˮ зоз е-виставу карикатурох. Потим заказана промоция „Енциклопедиї карикатуриˮ Ґорана Маравича у виданю Дружтва новинарох Войводини, промоция кнїжки гуморескох „Шмих нє грихˮ Владимира Дудаша Иванового у виданю Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад и Рускей матки, як и промоция трох кнїжкох Милада Обреновича – „А-верзияˮ, „Око у уху, ухо до окаˮ, „Ґлобалне зогриванєˮ, хторим єден з рецензентох проф. др Михайло Фейса.

По законченю представяна спомнутих кнїжкох, будзе преглашованє побиднїкох у катеґорийох „Коцурска чутка 2023ˮ по розписаним Конкурсу, як и вибор найдлугшей чутки.

За сам конєц тогорочного Медзинародного фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка 2023ˮ орґанизаторе пририхтали и богати кукурични етно стол.

За шицки додатни информациї мож контактовац предсидателя ОО „Коцурска чутка 2023ˮ проф. др Михайла Фейсу на число телефона 062/ 590 341, лєбо на имейл fejsam@gmail.com.