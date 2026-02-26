На нєдзелю „Ружова заградка” у Сербским народним театре

НОВИ САД – На нєдзелю 1. марца Сербски народни театер будзе домашнї численим композитором, текстописательом и виводзачом на 36. Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка у орґанизациї Радио-телевизиї Войводини.
На фестивалу, у змагательней часци буду представени 16 нови композициї, публика зоз своїма гласами будзе виберац найкрасшу шпиванку, а награду дзеля композитор, текстописатель и интерпретатор.
Жири додзелї три награди за композицию, за текст, интерпретацию и аранжман.
Того року на 36. фестивалу Ружова заградка шпивачох буду провадзиц два оркестри: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер. Фестивал почнє точно на 20:00 годзин и будзе директно преношени на трецей програми радия и на другей програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.
Рядошлїд виводзеня шпиванкох:
1. Одали ми милу – Мирослав Малацко
2. Моєй шестри – Ксения Вереш
3. Хто нас зачува – Борис Маґоч, Славко Бучко, Йоаким Гаргаї
4. Як роса квет – Мирела Тимко
5. Майски рана – Танита Ходак Планчак
6. Ти – Катарина Кочиш
7. Одава ше дзивочка – Антонела Надь
8. Били квет – Михайло Будински
9. Русалка – Дарина Бесерминї
10. Будз моя любов – Ивана Чордаш
11. Керестурски шори – Звонимир Кочиш
12. Суша – Михаил Рамач
13. Ей, Сримицо моя – Борис Маґоч
14. Ей, кед бим могла – Саня Дивлякович
15. Най писнї чечу – Йовґен Надь
16. Свойо чувайме – Мирела Тимко, Дарина Бесерминї, Саня Дивлякович, Александра Колбас
Орґанизаторе модля тих котри маю уходнїцу, а пре даяку причину знаю же нє годни присц на Фестивал на ю враца понеже єст ище заинтересованих котри би жадали присц на Ружову заградку.