На нєдзелю „Ружова заградка” у Сербским народним театре

НОВИ САД – На нєдзелю 1. марца Сербски народни театер будзе домашнї численим композитором, текстописательом и виводзачом на 36. Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка у орґанизациї Радио-телевизиї Войводини.

На фестивалу, у змагательней часци буду представени 16 нови композициї, публика зоз своїма гласами будзе виберац найкрасшу шпиванку, а награду дзеля композитор, текстописатель и интерпретатор.

Жири додзелї три награди за композицию, за текст, интерпретацию и аранжман.

Того року на 36. фестивалу Ружова заградка шпивачох буду провадзиц два оркестри: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер. Фестивал почнє точно на 20:00 годзин и будзе директно преношени на трецей програми радия и на другей програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.

Рядошлїд виводзеня шпиванкох:

1. Одали ми милу – Мирослав Малацко

2. Моєй шестри – Ксения Вереш

3. Хто нас зачува – Борис Маґоч, Славко Бучко, Йоаким Гаргаї

4. Як роса квет – Мирела Тимко

5. Майски рана – Танита Ходак Планчак

6. Ти – Катарина Кочиш

7. Одава ше дзивочка – Антонела Надь

8. Били квет – Михайло Будински

9. Русалка – Дарина Бесерминї

10. Будз моя любов – Ивана Чордаш

11. Керестурски шори – Звонимир Кочиш

12. Суша – Михаил Рамач

13. Ей, Сримицо моя – Борис Маґоч

14. Ей, кед бим могла – Саня Дивлякович

15. Най писнї чечу – Йовґен Надь

16. Свойо чувайме – Мирела Тимко, Дарина Бесерминї, Саня Дивлякович, Александра Колбас

Орґанизаторе модля тих котри маю уходнїцу, а пре даяку причину знаю же нє годни присц на Фестивал на ю враца понеже єст ище заинтересованих котри би жадали присц на Ружову заградку.