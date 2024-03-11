На нєдзелю 34. „Ружова заградка”

НОВИ САД – На нєдзелю, 17. марца будзе 34. фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” у орґанизациї Радио-телевизиї Войводини. Фестивал почнє на 20 годзин у Сербским народним театре (СНП), а уход ше нє будзе наплацовац, алє треба мац уходнїцу.

Безплатни уходнїци за Фестивал „Ружова заградка” мож превжац на билетарнїци СНП.

Представени буду 15 нови, авторски композициї, а шпивачох на 34. „Ружовей заградки” на бини у СНП будзе провадзиц вецей як 40 музичарох Велького народного и Велького тамбурового оркестра Радио-телевизиї Войводини. Медзи музичарами з тих двох реномованих оркестрох и пейц жени. Препознаме Олесю Балач, хтора грає на виолини, Мария Чулибрк, грає на виоли, Єлена Єрґелашев-Тубич на виолончелу, Марина Церовска – перша виолина и Деяна Милинкович грає на флаути.

Композициї зняти и архивовани у Радию Нови Сад и на таки способ збогацена наша руска музична скарбнїца у хторей уж по тераз зачуване вецей як 500 композициї.

У ревиялней часци буду представени Владислав Надьмитьо и Михал Лїкар хтори зоз своїма шпиванками дали вельке доприношенє фестивалу.

Фестивал годно директно провадзиц на Трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, на Другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.