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На нєдзелю будзе 33. „Ружова заградка”

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 108 Опатрене

НОВИ САД – Фестивал новей рускей шпиванки 33. „Ружова заградка” будзе отримани на нєдзелю, 5. марца у Сербским народним театре (СНТ) у Новим Садзе.

На Фестивалє буду виведзени 15 нови композициї, а почнє точно на 20 годзин. Шпивачох буду провадзиц два оркестри РТВ: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер.

У ревиялней часци популарни фестивалски шпиванки одшпиваю шпиваче, учашнїки на прешлих фестивалох.

Цали Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, тиж и на другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

Уход ше нє наплацує алє треба мац уходнїцу хтору мож превжац на билетарнїци СНТ у Новим Садзе, роботни дзень од 10 до 19 годзин. Орґанизаторе замодлєли же би ше пришло скорей як 20 годзин и завжало свойо место, бо точно на 20 годзин почнє директни пренос.

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