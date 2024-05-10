На нєдзелю будзе Фрушкогорски МТБ маратон „Иван Давосир”

НОВИ САД – Традицийни 31. фрушкогорски МТБ (MTB–mountain bike) маратон „Иван Давосир” будзе отримани на нєдзелю, 12. мая.

Фрушкогорски маратон, од 2022. року ноши мени по Иванови Давосирови сновательови маратона. Орґанизатор МБК Фанатик Нови Сад.

Старт на Поповици на 10 годзин.

Пре отримованє 31. фрушкогорского МТБ маратона „Иван Давосир”, одредзена дочасова вименка режиму транспотру: на Фрушкогорскей драги у Сримскей Каменїци, при планинарским дому „Железничар” на Поповици транспорт будзе застановени од 8:45 по 10:30 годзин.

Тиж будзе застановени транспорт на Фрушкогорскей драги, од остатней автобусней станїци ґу Планинарскому дому „Др Радивой Симович” од 8:45 по 16 годзин

На часци Ириґскей драги транспорт будзе застановени од 10:10 до 10:25 г, кед бициґлисти буду преходзиц прейґ драги, при месце дзе обрацаю автобуси на Параґову.

Автобусна линия число 74 дочасово, од 8 до 16 г, будзе исц лєм по автобусну станїцу Буджак.