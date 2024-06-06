На нєдзелю будзе Гуманитарни базар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гуманитарни базар у центру Руского Керестура, будзе орґанизовани 9. юния од 9 до 18 годзин, а пенеж ше будзе зберац за трошки лїченя дзивчеца Уни Вуканац зоз Червинки. Як и прешлого року орґанизатором базару нєопходна помоц жительох у форми донацийох хтори вони буду предавац на базару. Шицок приход будзе уплацени за Уново лїкарски трошки.

Жителє можу донирац овоц, желєняву, колачи и други продукти, ручни роботи и подобне як и свойо услуги як цо штриганє, фениранє, кошенє трави и инше, а явиц ше можу дакому з орґанизаторох на дружтвених мрежох.

Орґанизаторе и на тот завод ґрупа младих приятельох – Николина Зорич, Сабина Планчак, Ваня и Филип Петкович, Андрея и Серґей Югик, Мария Малацко, Владимир Рац, Невена Тояґич Гарди и Борис Гарди и Настася Надь.