На нєдзелю будзе Крачунски вашар у Коцуре

КОЦУР – У церковней сали Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре на нєдзелю, 17. децембра, будзе отримани Каритасов Крачунски вашар.

И того року шицки нащивителє буду у можлївосци поопатрац и купиц рижни ручни роботи и прикраски за наиходзаци новорочни и крачунски швета. Окрем тих, як и других понукнуцох котри викладаче рихтаю, годно купиц и ґаґорки, як и бобальки, котри волонтере коцурского Каритасу вредно пририхтую.

Крачунски вашар будзе тирвац од 8 по 19 годзин.

Истого дня у коцурскей парохиї будзе означени Дзень худобних, и прейґ дзвончка шицки вирни можу даровац прилог и помогнуц худобним парохияном.

Орґанизаторе поволали шицких валалчанох же би того дня нащивели церковну салу, потримали викладачох, а тиж и помогли тим котри у потреби.