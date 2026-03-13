На нєдзелю будзе преподаванє Хто грекокатолїки?

НОВИ САД – У Конкатедралней церква святих апостолох Петра и Павла (Улїца Йована Суботича 8), на нєдзелю, 15. марца будзе преподаванє на тему Хто грекокатолїки?

Новосадски парох о. мр Дарко Рац будзе приповедац о грекокатолїцкей вири, историйним момету, гиєрархиї, традициї, розликох медзи нашу грекокатолїцку виру и другима вирами. Потолкує и цо то церква, яка розлика медзи церкву и церковну заєднїцу. Дотхнє ше и питаня же цо то секти и яки то елементи єдней секти.

Преподаванє Хто грекокатолїки? будзе после малей Служби Божей, на 19 годзин.