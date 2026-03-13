Вирски животРутенпресТексти

На нєдзелю будзе преподаванє Хто грекокатолїки?

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

НОВИ САД – У Конкатедралней церква святих апостолох Петра и Павла (Улїца Йована Суботича 8), на нєдзелю, 15. марца будзе преподаванє на тему Хто грекокатолїки?

Новосадски парох о. мр Дарко Рац будзе приповедац о грекокатолїцкей вири, историйним момету, гиєрархиї, традициї, розликох медзи нашу грекокатолїцку виру и другима вирами. Потолкує и цо то церква, яка розлика медзи церкву и церковну заєднїцу. Дотхнє ше и питаня же цо то секти и яки то елементи єдней секти.

Преподаванє Хто грекокатолїки? будзе после малей Служби Божей, на 19 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Додзелєни контракти за финансованє националних совитох

На ютре премиєра представи „Кантата за Ленку и...

На подобовей роботнї участвовали и три школярки керестурскей...

Здогадованє на Мирослава Антича будзе ютре у Дунайским...

Нєшка на радию емисия Горизонти