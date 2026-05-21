На нєдзелю Дзень Руснацох у Горватскей

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На нєдзелю, 24. мая отрима ше шветочну академию з нагоди преслави Дня Руснацох у Републики Горватскей.

У фоаєю Горватского дому Вуковар, 16:30 г отвори ше виставу иконох о. Михайла Йозафата Гардия Мой живот нєшка и навше.

Шветочна академия почнє на 17:00 г у Горватским доме Вуковар (Й. Й. Штросмаєра 20). По законченю Академиї, за учашнїкох и нащивительох орґанизовани банкет у Хотелу Лав.

Орґанизаторе преслави Союз Русинох Републики Горватскей (РГ) и Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї, под покровительством Совиту за национални меншини РГ, Министерства наукох и образованя РГ, Союзу Русинох РГ и Горватского дому Вуковар.