На нєдзелю Дзень Руснацох у Републики Горватскей

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – На нєдзелю, 24. мая зоз Шветочну академию преслави ше Дзень Руснацох у Републики Горватскей.

На 16:30 годзин у Горватским доме Вуковар (Й. Й. Штросмаєра 20) отвори ше виставу иконох о. Михайла Йосафата Гардия Мой живот нєшка и навше.

Шветочна академия почнє на 17 годзин у Горватским доме Вуковар, потим за учашнїкох и нащивительох орґанизовани коктел у хотелу Лєв.

Дзень Руснацох у Републики Горватскей отримує ше под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, Министерства наукох и образованя Републики Горватскей, Союзу Руснацох Републики Горватскей и Горватского дому Вуковар. Орґанизаторе преслави Союз Русинох Републики Горватскей и Рада рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї.