На нєдзелю Кирбай у Новим Орахове

автор Ол. Папуґа
НОВЕ ОРАХОВО – На нєдзелю, 26. октобра на швето Христа Царя, зоз Службу Божу хтору будзе служиц декан бачки и коцурски парох о. Владислав Рац у Новим Орахове будзе преславени Кирбай.

Грекокатолїки у Новим Орахове вше Кирбай славели на швето св. Архангела Михаїла, а кед 1985. року направена римокатолїцка церква, дзе нашо вирни достали каплїчку, порадзели ше з Мадярами римокатолїками же би Кирбай славели єден дзень, кажде зоз свою литурґию остатню нєдзелю у октобру на швето Христа Цара. Парох коцурски о. Владислав Рац, од 1986. року служи Служби Божо у тим нашим наймладшим валалє.

Кирбайска Служба Божа будзе на нєдзелю, 26. октобра на 14 годзин.

