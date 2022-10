СТАРИ ВЕРБАС ‒ У Старим Вербаше, на нєдзелю 16. октобра, будзе преславени Кирбай, храмове швето Покрова Пресвятей Богородици. Архиєрейска Служба Божа будзе на 11 годзин, зоз пошвецаньом за диякона богослова Ярослава Варґи.

Домашнї парох старовербаски о. Алексий Гудак поволал шицких госцох же би на нєдзелю пришли до Старого Вербасу и же би шицки вєдно преславели Кирбай.

Як и звичайно, у Старим Вербаше з тей нагоди будзе и вашарска часц Кирбаю.

