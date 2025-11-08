На нєдзелю манифестация „Обичаї нашого народу”

РАЄВО СЕЛО (ГОРВАТСКА) – На нєдзелю, 9. новембра у Доме култури будзе отримана 9. Културна манифестация Руснацох Обичаї нашого народу.

Манифестация почнє на 16 годзин зоз Смотру музичней творчосци Руснацох Републики Горватскей (РГ), а у програми буду участвовац ансамбли Союзу Русинох РГ и госци: КД Руснацох Цвелфериї Раєво Село, ЖВҐ Арсновиа Раєво Село, КУД Руснацох Осиєк, КД Русинох Винковци, КУД Яким Ґовля Миклошевци, КУД Яким Гарди Петровци и КУД Осиф Костелник Вуковар. По законченю програми орґанизована вечера за учашнїкох и госцох програми.

Орґанизатор 9. Културней манифестациї Руснацох Обичаї нашого народу, Союз Русинох РГ и КД Руснацох Цвелфериї Раєво Село, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ и сопокровительством Општини Дреновци и Союзу Русинох РГ.