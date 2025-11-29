На нєдзелю на Радио програми по руски емисия Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на нєдзелю 30. новембра на 12:30 годзин, будзе емисия Културна панорама.

У найновшей емисиї Културна панорама годно послухац звити зоз святочней програми з нагоди 50. рочнїци ТВ РТВ Войводини и програмох 32. Културней манифестациї Костельникова єшень, котри отримани у Руским Керестуре и Дюрдьове.

У емисиї ше учує и як було на Рочним концерту РКЦ Нови Сад, алє и на 51. Фестивалу народней шпиванки Маковицка струна у Словацкей Републики.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович.

Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю од 12:30 г и репризно на 23:00 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.