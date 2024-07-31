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На нєдзелю огньогасци орґанизую Пена парти

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 18 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво на нєдзелю, 4. авґуста, орґанизує уж традицийну журку зоз пену за наймладших Керестурцох.

Журка почина на 15 годзин опрез Огньогасного дому, поволани шицки заинтересовани, уход ше нє наплацує.

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