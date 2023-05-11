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На нєдзелю 62. Општинска смотра музичнo-фолклорнeй творчoсци

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 127 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 62. Општинскей смотри музичнo-фолклорнeй творчoсци на нєдзелю, 14. мая на 19 годзин у сали Дома култури наступя амтере зоз Кули, Червинки, Сивцу и Руского Керестура.

Патраче увидза солистох, шпивацки и танєчни ґрупи з цалей општини. На смотри наступя КУД „Марко Миляновˮ зоз Кули, КУД „Иван Сенюкˮ зоз Кули, МКЦ „Непкерˮ зоз Кули, РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули, КУД „Дурмиторˮ зоз Кули, Дом култури зоз Червинки, Дом култури зоз Сивцу и Дом култури Руски Керестур.

Селектор смотри Слободанка Рац.

Орґанизатор и домашнї смотри Културно просвитна заєднїца Општини Кула и Дом култури Руски Керестур. Покровитель смотри општина Кула.

Уход безплатни.

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