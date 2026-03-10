На нєдзелю Општинска смотра рецитаторох

ЖАБЕЛЬ – 56. Општинска смотра рецитаторох будзе отримана на нєдзелю, 15. марца на 10 годзин у ґалериї Општинскей народней бибилотеки „Велько Петрович” у Жаблю.

На смотри буду участвовац и штверо зоз Дюрдьова, котри буду рецитовац на руским язику.

Спред КУД „Тарас Шевченко” будзе участвовац школяр штвартей класа Михайло Пап и школярка другей класи Ленка Станкович. Порихтал их уметнїцки руководитель Яким Гарди.

Спред Основней школи „Йован Йованович Змай” будзе участвовац школярка другей класи Александра Пап, пририхтала ю учителька Єлена Салаґ, и школярка седмей класи Ана Канюх, хтору пририхтала наставнїца руского язика Мария Самарджич.

Рецитаторох того року будзе оценьовац Предраґ Момчилович, ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе.