Огньогасци орґанизую гуманитарну журку и пена парти

ЖАБЕЛЬ – Члени Добродзечного огньогасного Дружтва Дюрдьов, на нєдзелю, 24. авґуста орґанизую гуманитарну журку и пена парти на валалским спортским полиґону.
Од 15 годзин буду рижни змаганя за наймладших, на 16 г будзе пена парти на котрей огньогасци буду пущац пену зоз огньогасного камиона, а од 17 по 19 годзин у єдней часци спортского полиґону будзе грац оркестер Златни фиякер.
Шицок назберани пенєж, од донацийох и предатого пица будзе прешлїдзени до гуманитарней фондаци, о чим ДОД будзе инфомовац на своїм ФБ профилу Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Djurdjevo.