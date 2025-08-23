ЗдруженяРутенпресТексти

Огньогасци орґанизую гуманитарну журку и пена парти

автор С. Саламун
автор С. Саламун

ЖАБЕЛЬ – Члени Добродзечного огньогасного Дружтва Дюрдьов, на нєдзелю, 24. авґуста орґанизую гуманитарну журку и пена парти на валалским спортским полиґону.

Од 15 годзин буду рижни змаганя за наймладших, на 16 г будзе пена парти на котрей огньогасци буду пущац пену зоз огньогасного камиона, а од 17 по 19 годзин у єдней часци спортского полиґону будзе грац оркестер Златни фиякер.

Шицок назберани пенєж, од донацийох и предатого пица будзе прешлїдзени до гуманитарней фондаци, о чим ДОД будзе инфомовац на своїм ФБ профилу Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Djurdjevo.

