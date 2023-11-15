На нєдзелю почина Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 55. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, почнє 19. новембра, а закончи ше 26. новембра.

Мемориял почнє зоз виставу Далибора Тобджича, сценоґрафа котри участвовал у велїх представох нашого театру. Вистава будзе отворена 19. новембра на 19 годзин на нєзвичайни способ: на БИМ проєктору будзе приказане вецей як 120 фотоґрафиї пана Тобджича.

После отвераня вистави, Мемориял отвори премиєрна представа РНТ „Блитва и пражени кромплїˮ мадярского автора Золтана Еґреши у режиї Владимира Надя.

На тей найзначнєйшей театралней манифестациї буду участовац и: КУД „Др Гавриїл Костельникˮ, Кула зоз дуодраму „Вистата конїцаˮ Дюру Папгаргая у режиї Янка Лендєра, РКЦ Нови Сад, Драмски студио Звонимир Павлович виведзе представу „Конєцˮ, авторски проєкт Славка Виная. Културно образовни центер Шид виведзе „Длуге шейтанє до домуˮ авторски проєкт Цвєтина Аничича зоз Шиду, котри и завре Мемориял.

Попри представох, будзе и вечар здогадованя на роботу театралного дїяча Евґения Медєша, и на таки способ ше означи 100-рочнїцу од його народзеня.

Дзецинска часц Мемориялу того року будзе виведзена у форми роботньох „Цо пожадам тото можем буцˮ и явну годзину на котрей дзеци укажу цо научели на роботньох.