На нєдзелю почина Саям кнїжкох у Беоґрадзе, буду и руски видавателє

БЕОҐРАД – Традицийни, 65. Медзинародни саям кнїжкох у Беоґрадзе того року будзе отримани од 23. по 30 октобер на Беоґрадским сайме.

На Сайме, на стреду, 26. октобра на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами буду представени и руски кнїжки.

Промоция актуалних виданьох Завода за културу войводянских Руснацох почнє на 12 годзин, а представянє нових насловох НВУ „Руске слово” на 13 годзин.

Завод за културу войводянских Руснацох представи моноґрафию „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” др Миряни Дєкич, „Правопис руского язика з правописним словнїком” проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши и „Зборнїк роботох зоз Пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох” чий редактор Саша Сабадош.

НВУ „Руске слово” презентує углавним найновши виданя хтори зоз друку вишли праве пред Саям. Слово о кнїжкох „У нас на салашу бул ґенерал” Михала Рамача, „Монах и я” Любици Кнежевич, „Божа катичка” Оксани Мудри Недич, „Гунцут” Цецилиї Мудри, „Бавме ше” Владимира Дудаша Иванового и „Керестурски калеїдоскоп” Ксениї Варґа. Тиж будзе слова о „Рускей кухарки”, двох виданьох МАК-у – „Мили Маку” Емилиї Чижмар и збирки „Ґенерация З@”, як и фототипским виданю першого числа часопису „Шветлосц”. Наша медийна установа тиж представи и кнїжку „Новосадски дньовнїк изолациї” чий є совидаватель.

Орґанизаторе здогадую же Саям кнїжкох у Беоґрадзе найвекша манифестация того типа у реґиону, а того року ше после прерви пре корону ознова орґанизує у полним формату, под мотом „Врацанє написаних”.

Поєдинєчна дньова уходнїца на Саям будзе коштац 300 динари, а за орґанизовани колективни нащиви 200 динари по особи. Пондзелок и вовторок, 24. и 25. октобра, на Сайме буду Фамелийни днї, кед цала фамелия годна войсц на заєднїцку уходнїцу хтора кошта 800 динари.

Роботни час Сайму од 10 по 20 годзин, а остатнї викенд, од 28. по 30 октобер, роботни час будзе предлужени по 21. годзин.

