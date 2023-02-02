На нєдзелю приятельске стретнуце процив Кулянцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русину, тих дньох почали свойо пририхтованя за ярню часц Першенства, а тренинґи буду тирвац по 4. марец за кеди заказане перше коло.

Тренинґи ше отримує кажди дзень, два раз тижньово у Спортскей гали и три раз тижньово на Ярашу, а перше приятельске стретнуце будзе отримане уж на нєдзелю 5. фебруара на 14 годзин на Ярашу, процив екипи „Кулаˮ.

После екипи з Кули, на шор придзе екипа „БСКˮ зоз Бачкого Брестовцу, стретнуце заказане и у Селенчи, а ґенерална проба пред початок Першенства будзе у Змаєве процив екипи Обилича.

Кед слово о пременкох у бавяцким кадру, тренер Златко Саянкович визначел же ше состав екипи нє будзе вельо меняц, понеже то екипа хтора уж роками добре функционує, алє наявел помоцнєнє двох бавячох зоз Кули, и ище єдно або два помоцнєня хтори ше будзе ришовац под час сезони понеже дзепоєдни Русиново бавяче наявели одход до иножемства. Тиж, нову енерґию, по словох тренера, до составу буду уношиц и Русиновци з младших селекцийох.