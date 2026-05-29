На нєдзелю „Пришли нам Русадля” у Бикичу

БИКИЧ – На нєдзелю, 31. мая у Бикичу будзе отримана традицийна, 14. манифестация Пришли нам Русадля, хтору орґанизує локалне КПД Иван Котляревски.

Як узвичаєне, перше буду на 15 годзин отворени етно-штанди хтори пририхтаю здруженя женох.

Потим, на 16 годзин у Доме култури будзе културно-уметнїцка програма хтору пририхтує КПД Иван Котляревски, а на 17 годзин у центру валала почнє валянє майового древка, хторе оквицене и „посадзене” пред 1. майом, а з лєса високе древо принєсли млади хлопи з валалу.