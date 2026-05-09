На нєдзелю роботна акция „Викаш рукави”

РУСКИ КЕРЕСТУР/ДЮРДЬОВ – У Руским Керестуре и у Дюрдьове на нєдзелю, 10. мая будзе роботна акция збераня шмеца „Викаш рукави”.

У Руским Керестуре акция почнє на 10 годзин, сход на базену, а орґанизаторе Еколоґийне здруженє поволую шицких же би пришли и участвовали у акциї.

У Дюрдьове акция почнє на 10 годзин, сход опрез ОШ „Йован Йованович Змай”, а орґанизаторе Дюрдьовчанє на чолє зоз воспитачку и членїцу Скупштини општини Жабель, Александру Виславски и Аниту Бечкеречки. Учашнїки треба же би вжали рукавици, и голєм єден чарни або белави мех за шмеце, понеже ше планує роздойовац пластичне и склєняне шмеце.

Националну кампаню Викаш рукави орґанизує Здруженє гражданох Еко стража, а отримує ше вецейраз до рока. Намира же би ше до кампанї уключели цо вецей орґанизациї, ґрупи гражданох и индивидуалци и же би истого дня и на исти час, на цо вецей мастох у цалей Сербиї источашнє чисцели свойо околїско.