На нєдзелю роботна акция збераня шмеца

автор Ан. Медєши
РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, на нєдзелю, 10. мая будзе роботна акция збераня шмеца „Викаш рукави”.

Акция почнє на 10 годзин, сход на базену, а орґанизаторе Еколоґийне здруженє, поволую шицких же би пришли и участвовали у акциї.

