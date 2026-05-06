На нєдзелю роботна акция збераня шмеца

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, на нєдзелю, 10. мая будзе роботна акция збераня шмеца „Викаш рукави”.

Акция почнє на 10 годзин, сход на базену, а орґанизаторе Еколоґийне здруженє, поволую шицких же би пришли и участвовали у акциї.