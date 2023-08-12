На нєдзелю Русин одбави перше коло процив Кули

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше коло у новей сезони Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русину одбавя на нєдзелю 13. авґуста процив екипи Фодбалского клубу „Кула”.

У новей сезони, за Русин вецей нє буду наступац вецейрочни бавяче – Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Деян Кронич, Владан Вуйович и Никола Циврич, алє место нїх до составу войду – Неманя Муминович, хтори приходзи зоз ФК „Србобран”, Набойша Попович зоз ФК „Кула”, Стефан Мароєвич зоз ФК „Србобран”, Вукашин Перунович зоз ФК „Обилич”, зоз Змаєва, Иґор Хрнчиар зоз ФК „Кула” и Михайло Надь.

Стретнуце будзе отримане на домашнїм Ярашу, з початком на 17 годзин.