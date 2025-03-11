На нєдзелю 35. „Ружова заградка” у Сербским народним театре

НОВИ САД – На нєдзелю 16. марца Сербски народни театер будзе домашнї численим композитором, текстописательом и виводзачом у рамикох 35. Фестивалу новей рускей шпиванки Ружова заградка у орґанизациї Радио телевизиї Войводини.

Уход на фестивал бесплатни и уходнїци того року барз швидко роздзелєни на билетарнїци Сербского народного театру.

Орґанизаторе модля тих котри маю уходнїцу, а пре даяку причину знаю же нє годни присц на Фестивал на ю враца понеже єст ище заинтересованих котри би жадали присц на Ружову заградку.

На фестивалу, у змагательней часци буду представени 16 нови композициї, публика зоз своїма гласами будзе виберац найкрасшу шпиванку, а награду дзеля композитор, текстописатель и интерпретатор. Жири додзелї три награди за композицию, за текст, интерпретацию и аранжман.

У ревиялней часци програми наступи Йовґен Надь котри того року означує 50 роки своєй шпивацкей кариєри.