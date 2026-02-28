На нєдзелю Ружова заградка

НОВИ САД – У Сербским народним театре на нєдзелю 1. марца будзе отримани 36. Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка.

Того року на Ружовей заградки буду представени 16 нови композициї у провадзеню двох оркестрох: Велького народного и Велького тамбурового оркестра.

У змагательней часци жири вибере найлєпши три композициї, найлєпши текст, интерпретацию и аранжман, а публика у сали вибере композицию котра ше им найбаржей будзе пачиц.

У ревиялней часци наступя Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер Радио-телевизиї Войводини зоз венчиком своїх композицийох котри вибрали и обдумали вєдно зоз музичним редактором Мирославом Папом.

Фестивал Ружова заградка 1. марца почнє на 20:00 годзин и будзе директно преношени на трецей програми радия и на другей програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.

Надпоминаме, на билетарнїци Сербского народного театру нєт вецєй уходнїци за тогорочни Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка.

Зоз орґанизациї апелую кед дакому останє звишок уходнїцох, мож шлєбодно врациц до рускей редакциї Санї Маркович на число телефона 062 357 770 же би ше уходнїци дало тим котри жадаю присц, а нє дошли до уходнїци.