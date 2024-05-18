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На нєдзелю Шветочна академия

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 38 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ – У Доме култури Миклошевци, на нєдзелю, 19. мая будзе отримана Шветочна академия з нагоди Дня Руснацох у Републики Горватскей.

Шветочна академия почнє на 17 годзин.

Орґанизаторе Општина Томповци и КУД „Йоаким Ґовля” зоз Миклошевцох.

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