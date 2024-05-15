На нєдзелю Шветочна академия

МИКЛОШЕВЦИ – У Доме култури Миклошевци, на нєдзелю, 19. мая будзе отримана Шветочна академия з нагоди Дня Руснацох у Републики Горватскей.
Шветочна академия почнє на 17 годзин.
Орґанизаторе Општина Томповци и Куд „Йоаким Ґовля” зоз Миклошевцох.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
МИКЛОШЕВЦИ – У Доме култури Миклошевци, на нєдзелю, 19. мая будзе отримана Шветочна академия з нагоди Дня Руснацох у Републики Горватскей.
Шветочна академия почнє на 17 годзин.
Орґанизаторе Општина Томповци и Куд „Йоаким Ґовля” зоз Миклошевцох.