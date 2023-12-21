На нєдзелю у Керестуре Крачунска Вилїя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєдзеля шицким хрстияном окреме святочни дзень, а того року праве на нєдзелю 24. децембра у парохиї св. отца Миколая будзе Крачунска Вилїя – Навечерєя Рождества Христового.

Того дня у церкви ше буду служиц Служби Божо на 9 и 11:30 годзин, а вечаршей Служби нє будзе. На 23 годзин будзе ше служиц Всеночне. З оглядом же того дня нєдзеля, нє обовязне посциц, а вечар, як и вше на вилїю будзе вилїйова вечера.

Пондзелок, 25. децембра – Крачун, то єст Рождество Христово. Служби Божо ше будзе служиц як на швето: на 8 г, на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба и вечарша на 17 годзин. После Архиєрейскей Служби будзе виведзена програма хтору пририхтали члени Дружтва св. отца Миколая зоз шестру Авґустину Илюк.

На други дзень Крачуна, вовторок, 26. децембра ше означує швето Собор Богородици и св. Осиф обручнїк, а Служби буду на 9 г, на 11:30 годзин и вона будзе зоз мированьом, а вечарша Служба будзе на 17 годзин.

Стреду, 27. децембра, на треци дзень Крачуна означи ше швето св. Стефана первомученїка. Служби ше буду служиц на 9, на 11:30 у котрей ше означи 25-рочнїца дзецинскей Служби Божей и на 17 годзин будзе вечарша. На шицких Службох Божих того дня будзе мированє.