ЗдруженяРутенпресТексти

На нєдзелю вибор за найкрасшу Рускиню за 2025. рок

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 16 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 5. октобра, у Спортскей гали у Руским Керестуре будзе отримани Вибор за найкрасшу Рускиню за 2025. рок.

Попри културно-уметнїцкей програми хтору пририхтали члени Дома култури, будзе отримани и концерт поп шпивачки Єллени.

Tитули ше додзелї у трох катеґорийох – мис общого упечатку, мис елeґанциї и мис фотоґеничносци, a oрґанизаторе поволую жительох же би пришли потримац дзивки.

Орґанизаторе манифестациї Илона Зарубица, Руска матка и Туристична орґанизация општини Кула. Главни покровитель Општина Кула.

Програма почнє на 20 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Почал Вельки панонски вашар у Вербаше

Концерт сопрана Люпки Рац у Суботици

Moж ше приявиц на „Дньовкуˮ

Розписани конкурс за „Ружову заградку 2026”

Програмска шема Радио програми по руски