На нєдзелю вибор за найкрасшу Рускиню за 2025. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 5. октобра, у Спортскей гали у Руским Керестуре будзе отримани Вибор за найкрасшу Рускиню за 2025. рок.

Попри културно-уметнїцкей програми хтору пририхтали члени Дома култури, будзе отримани и концерт поп шпивачки Єллени.

Tитули ше додзелї у трох катеґорийох – мис общого упечатку, мис елeґанциї и мис фотоґеничносци, a oрґанизаторе поволую жительох же би пришли потримац дзивки.

Орґанизаторе манифестациї Илона Зарубица, Руска матка и Туристична орґанизация општини Кула. Главни покровитель Општина Кула.

Програма почнє на 20 годзин.