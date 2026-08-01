На нєшкайши дзень, 1. авґуст

1. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень ше народзел перши руски композитор озбильней музики Иван Ковач.
1793 – Французка, як перша жем на швеце, запровадзела метричну систему мерох.
1834 – У цалей Британскей империї забранєне рабство. У британских колонийох ошлєбодзени вецей як 770 тисячи раби.
1877 – У валалчику Дюричи на гори Тари, Йосиф Панчич нашол нову файту оморики, хтора по нїм наволана Панчичова оморика.
1936 – У Берлину отворени 11. Олимпийски бависка на хторий участвовал и Яким Яша Баков. Вон у скоку зоз палїцу од 3,70 м поставел державни рекодр, алє нє удало ше му квалификовац ше до финалу, подзелєл 26. место.
1937 – Народзел ше композитор и музични педаґоґ Иван Ковач (Руски Керестур, 1. авґуст 1937 – Нови Сад, 18. април 1992). Ґимназию закончел у Новим Садзе, дзе закончел и нїзшу и стредню музичну школу. Студиї Иван Ковач закончел на Музичней академиї у Беоґрадзе, закончел I ступень студийох клавира и дипломовал композицию. Службовал у Новим Садзе и Беоґрадзе. Преславел ше и як добри композитор, музични педаґоґ и критичарпублицист, алє и як углядни дружтвени роботнїк у култури. Єден час робел як директор Музичней школи Исидор Баїч. Кед ше основала Академия уметносцох у Новим Садзе, Ковач бул професор, а потим и декан. Бул секретар Союзу здруженьох композиторох Югославиї. Умар у Новим Садзе 18. априла 1992. року, поховани є 21. априла на новосадским Городским теметове.
1952 – Народзел ше Зоран Дїндїч (Босански Шамац, 1. авґуст 1952 – Беоґрад, 12. марец 2003) бул политичар и филозоф. Бул предсидатель Демократскей странки, предсидатель Скупштини города Беоґрада (1997) и предсидатель Влади Републики Сербиї (2001–2003).
1981 – Музична телевизия МТВ почала зоз емитованьом.
1992 – У Коцуре одбавени пeрши турнири у малим фодбалу и шаху на Спортских бавискох Яша Баков. Наймасовнєйши Спортски бависка були 1998. року, кед отримани штернац турнири у дзевец спортских конарох, у шицких катеґорийох возросту и полох. Змагали ше седемсто учашнїки зоз двацец местох. Од 1970. року до 1987. рок то були спортски бависка НВУ Руске слово.
Шветови дзень борби процив карцинома плюцох. Установел го Форум медзинародних респираторних дружтвох у сотруднїцтве з другима здравственима орґанизациями 2012. року.