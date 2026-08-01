На нєшкайши дзень, 1. авґуст

1. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень ше народзел перши руски композитор озбильней музики Иван Ковач.

1793 – Французка, як перша жем на швеце, запровадзела метричну систему мерох.

1834 – У цалей Британскей империї забранєне рабство. У британских колонийох ошлєбодзени вецей як 770 тисячи раби.

1877 – У валалчику Дюричи на гори Тари, Йосиф Панчич нашол нову файту оморики, хтора по нїм наволана Панчичова оморика.

1936 – У Берлину отворени 11. Олимпийски бависка на хторий участвовал и Яким Яша Баков. Вон у скоку зоз палїцу од 3,70 м поставел державни рекодр, алє нє удало ше му квалификовац ше до финалу, подзелєл 26. место.

Иван Ковач

1937 – Народзел ше композитор и музични педаґоґ Иван Ковач (Руски Керестур, 1. авґуст 1937 – Нови Сад, 18. април 1992). Ґимназию закончел у Новим Садзе, дзе закончел и нїзшу и стредню музичну школу. Студиї Иван Ковач закончел на Музичней академиї у Беоґрадзе, закончел I ступень студийох клавира и дипломовал композицию. Службовал у Новим Садзе и Беоґрадзе. Преславел ше и як добри композитор, музични педаґоґ и критичар­публицист, алє и як углядни дружтвени роботнїк у култури. Єден час робел як директор Музичней школи Исидор Баїч. Кед ше основала Академия уметносцох у Новим Садзе, Ковач бул професор, а потим и декан. Бул секретар Союзу здруженьох композиторох Югославиї. Умар у Новим Садзе 18. априла 1992. року, поховани є 21. априла на новосадским Городским теметове.

1952 – Народзел ше Зоран Дїндїч (Босански Шамац, 1. авґуст 1952 – Беоґрад, 12. марец 2003) бул политичар и филозоф. Бул предсидатель Демократскей странки, предсидатель Скупштини города Беоґрада (1997) и предсидатель Влади Републики Сербиї (2001–2003).

1981 – Музична телевизия МТВ почала зоз емитованьом.

1992 – У Коцуре одбавени пeрши турнири у малим фодбалу и шаху на Спортских бавискох Яша Баков. Наймасовнєйши Спортски бависка були 1998. року, кед отримани штернац турнири у дзевец спортских конарох, у шицких катеґорийох возросту и полох. Змагали ше седемсто учашнїки зоз двацец местох. Од 1970. року до 1987. рок то були спортски бависка НВУ Руске слово.

Схадзка Орґанизацийного одбору Спортских бавискох Руского слова 80-тих рокох ХХ вику (Фото: архива НВУ Руске слово)

Шветови дзень борби процив карцинома плюцох. Установел го Форум медзинародних респираторних дружтвох у сотруднїцтве з другима здравственима орґанизациями 2012. року.