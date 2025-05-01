1. МАЙ – Нєшка Медзинародне швето роботи.
1778 – У Зомборе отворена перша сербска учительска школа.
1866 – У Сербиї пущени до обтоку перши поштански марки.
1886 – У Чикаґу 40 тисячи роботнїки ступели до штрайку, вимагаюци лєпши условия роботи, виражени у пароли три осмици – по осем годзини роботи, одпочивку и културного воздзвигованя. Од 1889. року тот дзень ше слави як Медзинародне швето роботи.
1894 – Першираз шветочно преславени 1. май у Сербиї. Преслави були масовнєйши после снованя Главного роботнїцкого союзу и Сербскей социялдемократичней странки 1903. року.
1931 – Урядово отворени Емпаєр стейт билдинґ, 102 поверхи високи нюйоржски будинок, теди найвисши на швеце.
2004 – Европска уния (ЕУ) преширена за 10 нових членох – Кипар, Ческа, Естония, Летония, Литвания, Мадярска, Малта, Польска, Словацка и Словения, зоз чим ше число жемох хтори творя тоту економско-социялну интеґрацию звекшало на 25.
Нєшка Медзинародне швето роботи.
Шветови дзень защити носороґох.