На нєшкайши дзень, 1. май

1. МАЙ – Нєшка Медзинародне швето роботи.

1778 – У Зомборе отворена перша сербска учительска школа.

1866 – У Сербиї пущени до обтоку перши поштански марки.

1886 – У Чикаґу 40 тисячи роботнїки ступели до штрайку, вимагаюци лєпши условия роботи, виражени у пароли три осмици – по осем годзини роботи, одпочивку и културного воздзвигованя. Од 1889. року тот дзень ше слави як Медзинародне швето роботи.

1894 – Першираз шветочно преславени 1. май у Сербиї. Преслави були масовнєйши после снованя Главного роботнїцкого союзу и Сербскей социялдемократичней странки 1903. року.

1931 – Урядово отворени Емпаєр стейт билдинґ, 102 поверхи високи нюйоржски будинок, теди найвисши на швеце.

2004 – Европска уния (ЕУ) преширена за 10 нових членох – Кипар, Ческа, Естония, Летония, Литвания, Мадярска, Малта, Польска, Словацка и Словения, зоз чим ше число жемох хтори творя тоту економско-социялну интеґрацию звекшало на 25.

Нєшка Медзинародне швето роботи.

Шветови дзень защити носороґох.