На нєшкайши дзень, 1. октобер

1. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень народзела ше писателька Гелена Гафич Стойков.

1853 – Сцигла перша пошта до Нового Саду. По пошту до теди Новосадянє мушели исц до Петроварадину. Цивилна пошта у Петроварадину, на початку Штросмаєровей улїци, робела од 1753. року. Право на снованє пошти Нови Сад достал после буни 1848/49. року. Теди пошта сциговала два раз до тижня: вовторок и пияток, а окрем писмох и пакетох сциговала и преса.

1938 – Народзела ше писателька Гелена Гафич Стойков (Руски Керестур, 1. октобер 1938 – Нови Сад, 22. октобер 2024). Основне образованє здобула у Руским Керестуре, Ґимназию закончела у Вербаше, висшу административну школу у Беоґрадзе и як банкарски службенïк робела у Кули и Новим Садзе. Сотрудзовала у дзецинским часопису по руски Заградка, потим у часопису Шветлосц, Руским слове, руских календарох. Єден час жила у Кули, дзе була снователька и перша предсидателька Руского културно-уметнïцкого дружтва Др Гавриïл Костельник, була членїца Дружтва за руски язик, литературу и културу. Гелена Гафич Стойков умарла 22. октобра 2024. року у своїм 87. року живота, спочива на Новосадским теметове.

1966. У Новим Садзе вишло перше число обновеней „Шветлосци”, часописа за литературу, културу и дружтвени питаня.