1. СЕПТЕМБЕР – Нєшка почина нови школски рок.

325 – Почина нови школски рок. На Першим васелєнским соборе, хтори зволал Цар Константим Вельки у Никеї, єдна од одлукох була и же ше датум 1. септембер по церковним календаре трима як початок календарского рока. Тот дзень означовал и нови початки, нови искуства и початок усвойованя нових знаньох и схопносцох. Так у перших школох у Сербиї зажило же школски рок почина 1. септембра.

1832 – Народзел ше историчар и священїк Иларион Руварац (Сримска Митровица, 1. септембер 1832 – Манастир Ґрґетеґ, 8. авґуст 1905), бул архимандрит фтушкогорского манастира Ґрґетеґ, ректор Карловскей богословиї и академик. Бул снователь сербскей критичней историоґрафиї.

1875 – Народзел ше писатель Едґар Райс Бароуз (Чикаґо, ЗАД, 1. септембер 1875 – Енсино, Лос Андєлес, ЗАД, 19. марец 1950), познати по популарних авантуристичних романох о Тарзанови, хтори преложени на вецей як 60 язики.

1884 – Отворени будинок Главней желєзнїцкей станїци на Савскей площи у Беоґрадзе. Вибудовани є по планох архитекти Драґутина Драґиши Милутиновича и ма статус памятнїка култури од велького значеня. Будинок заварти за желєзнїцки транспорт 1. юлия 2018. року и у процесу є реконструкциї и адаптациї до простору Историйного музея Сербиї.

1922 – Народзел ше филмски ґлумец Виторио Ґасман (Дєнова, Италия, 1. септембер 1922 – Рим, Италия, 29. юний 2000).

1939 – З нападом Нємецкей на Польску почала Друга шветова война.

1945 – Скупштина Сербиї прилапела Закон о административним подзелєню Сербиї, зоз чим запровадзени Автономни Покраїни Войводина и Косовско-метохийска обласц.

1963 – Отворени стадион Червеней Гвизди – Маракана.