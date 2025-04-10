На нєшкайши дзень, 10. април

10. АПРИЛ – На нєшкайши дзень народзели ше Джозеф Пулицер, Штефан Чакан и Лубка Фалц.

1847 – Народзел ше Джозеф Пулицер (Мако, Мадярска, 10. април 1847 – Чарлстон, ЗАД, 29. октобер 1911) снователь фондациї з хторей ше кажди рок у ЗАД додзелює „Пулицерова награда” за найлєпши витвореня у новинарстве, карикатури и литератури.

1922 – У Руским Керестуре народзени инженєр аґрономиї, новинар, редактор, просвитни, дружтвено-политични и културни роботнїк, баснописатель Штефан Чакан (Руски Керестур, 10. април 1922 – Суботица, 23. май 1987). Основну школу закончел у Руским Керестуре, а стредню у Кули и Зомборе. Високу польопривредну школу закончел у Мадяроваре (Мадярска), а диплому верификовал на Польопривредним факултету у Земунє. Од 1945. року Штефан Чакан робел у нашей першей ґимназиї як професор биолоґийних предметох, а источашнє од мая 1945. року бул член Редакцийного колеґиюма и участвовал у пририхтованю першого числа новинох Руске слово, бул и главни и одвичательни редактор новинох, и редактор Руского народного календара за 1946. рок и першого числа часопису Пионирска заградка. Як пензионер жил у Новим Орахове, а умар у суботицким шпиталю 23. мая 1987. року, а поховани є у Новим Орахове.

1932 – У Петровцох, у Горватскей, народзена учителька, поетеса и вельки почитователь рускей култури Любка Фалц, дзивоцке Сеґеди (Петровци, 10. април 1932 – Винковци, 10. април 2018). Основну школу закончела у Петровцох, нїзшу ґимназию у Вуковаре, а учительску школу у Осєку. Учителька Любка Фалц робела на Овчари у Миклошевцох, Маринцох, Ґрабове, Сивцу и у Дреновцох, кед пошла 1988. року до пензиї. Була єдна з сновательох Дружтва Руснак и перша, а потим и почесна предсидателька, тиж и перши член Ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох з Републики Горватскей, членїца Дружтва за руски язик и литературу (Нови Сад) и членїца Шветовей Академиї русинскей култури (Торонто). Любка Фалц похована на валалским теметове у Петровцох.