На нєшкайши дзень, 10. фебруар

10. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзел ше Янко Рац.

1878 – Народзени филозоф и писатель Васа Стаїч (Мокрин, 10. фебруар 1878 – Нови Сад, 10. фебруар 1947), културни и национални роботнїк у Войводини, секретар Матици сербскей и єй предсидатель, видаватель вецей часописох.

1890 – Народзени писатель Борис Леонидович Пастернак (Москва, 10. фебруар 1890 – Переделкино, Совєтски Союз, 30. май 1960), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1950. року. Найвекши успих при публики и литературней критики принєсол му роман Доктор Живаґо, хтори обявени у иножемстве, а у Совєтским Союзу є обявени аж 1988. року.

1930 – Народзени Янко Рац (Руски Керестур, 10. фебруар 1930 – Нови Сад, 24. септембер 2013). Педаґоґ и писатель за дзеци Янко Рац бул єден з перших руских новинарох у Рускей редакциї Радио Нови Сад, тиж бул активни член Дружтва за руски язик и литературу од його снованя. Основну школу и нїзшу ґимназию з малу матуру закончел у Руским Керестуре, висши класи ґимназиї з вельку матуру закончел у Вербаше. Робел у Рускей редакциї Радио Нового Саду як новинар и спикер, а вец ше уписал на Висшу педаґоґийну школу у Новим Садзе. Од 1955. бул наставнїк у школи у Новим Орахове, а вец наставнїк биолоґиї у Руским Керестуре. Од 1963. року є главни и одвичательни редактор дзецинского часопису Пионирска заградка (нєшка Заградка) по одход до пензиї 1992. року. Бул перши главни и одвичательни редактор и младежского часопису МАК (Младосц-активносц-креативносц). Писал и литературни твори за дзеци, приповедки му прекладани на сербски, українски, словацки, албански и турски язик, автор є и вецей учебнїкох за основни школи, а участвовал и у пририхтованю и обявйованю терминолоґийних словнїкох, окреме зоз обласци биолоґиї. После одходу до пензиї Янко Рац ше врацел жиц до Руского Керестура. Умар у новосадским шпиталю 24. септембра 2013. року. Похвани є на теметове у Руским Керестуре.

1940 – Премиєрно приказана перша епизода рисованого филма Том и Джери.