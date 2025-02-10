На нєшкайши дзень, 10. фебруар

10. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзени Янко Рац, длугорочни редактор часописа за дзеци „Пионирска заградка”, a основани и Руски културни центер у Новим Садзе.

1930 – Народзени редактор часописа за дзеци „Пионирска заградка” Янко Рац (Руски Керестур, 10. фебруар 1930 – Нови Сад, 24. септембер 2013). Педаґоґ и писатель за дзеци Янко Рац бул єден з перших руских новинарох у Рускей редакциї Радио Нового Саду, тиж бул активни член Дружтва за руски язик и литературу од його снованя. Основну школу закончел у Руским Керестуре, а и нїзшу ґимназию з малу матуру, висши класи ґимназиї з вельку матуру закончел у Вербаше. У Рускей редакциї Радио Нового Саду робел коло два роки як новинар и спикер, а вец ше уписал на Висшу педаґоґийну школу у Новим Садзе. Од 1955. робел як наставнїк у школи у Новим Орахове, а вец и як наставнїк биолоґиї у Руским Керестуре. Од 1963. року є главни и одвичательни редактор дзецинского часопису „Пионирска заградка” (нєшка „Заградка”), хторе видава НВУ „Руске слово” и на тей длужносци остал по одход до пензиї 1992. року. Бул перши главни и одвичательни редактор и младежского часопису МАК (Младосц-активносц-креативносц). Писал и литературни твори за дзеци, приповедки му прекладани на сербски, українски, словацки, албански и турски язик, автор є и вецей учебнїкох за основни школи, а участвовал и у пририхтованю и обявйованю терминолоґийних словнїкох, окреме зоз обласци биолоґиї. После одходу до пензиї 1992. року Янко Рац ше врацел жиц до Руского Керестура. Умар у новосадским шпиталю дня 24. септембра 2013. року. Похвани є на теметове у Руским Керестуре.

1940 – Премиєрно приказана перша епизода рисованого филма Том и Джери.

1946 – Основани Руски културни центeр у Новим Садзе. До 1996. року Дружтво мало мено КУД „Максим Горки“, а потим робело з меном Руске културне просвитне дружтво (РНПД) же би 2011. року пременєло назву и нєшка є – Руски културни центер (РКЦ). Основна програмска ориєнтация РКЦ пестованє култури, традициї и просвити войводянских Руснацох, а окреме Руснцох у Новим Садзе и отворене є ґу шицким хтори ше жадаю уключиц до роботи Дружтва. Активно робя велї секциї – Фолклорна секция, Женска и хлопска шпивацка ґрупа, Народни оркестер, Драмски студио РКЦ, Хор Гармония, а у просторийох Дружтва отримує ше и велї мултимедиялни програми.