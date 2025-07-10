10. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзел ше Никола Тесла.

1856 – Народзел ше Никола Тесла (Смилян, 10. юлий 1856 – Нюйорк, 7. януар 1943), бул шветови науковец у обласци физики, електротехнїки и радиотехнїки. Музей Николи Тесли у Беоґрадзе отворени 20. октобра 1955. року у бул перши технїчни музей у Югославиї.

1871 – Народзел ше французки писатель Марсел Пруст (Париз, Французка, 10. юлий 1871 – Париз, 22. новембер 1922), його дїло у глєданю за страценим часом охабело глїбоки шлїд, нє лєм у Французкей, алє и у европскей литератури 20. вика.

1895 – Народзел ше нємецки композитор Карл Хайнрих Мария Орф (Минхен, Нємецка, 10. юлий 1895 – 29. марец 1982), познати є як автор популарней сценскей кантати Кармина Бурана (1937).

1926 – Народзел ше югославянски ґлумец Павле Вуисич (Цетинє, 10. юлий 1926 – Беоґрад, 1. октобер 1988). Здруженє филмских ґлумцох Сербиї додзелює Награду Павле Вуисич од 1994. року, ґлумцови за животне дїло, а уручує ше ю на Фестивалу ґлумецких витвореньох Фимски стретнуца у Нишу.