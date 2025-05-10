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На нєшкайши дзень, 10. май

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 23 Опатрене

10. МАЙ – Нєшка Медзинародни дзень физичней активносци и Дзень птицох и лєсох.

1844 – Началнїк Министерства просвити у сербскей влади Йован Стерия Попович послал шицким окружним началством допис най стари ствари посилаю до Народного музею. Тот датум ше трима як Дзень снованя Народного музею у Беоґрадзе.

1904 – Основана фирма Хорх (Horch), хтора познєйше постала Ауди (Audi AG).

1931 – Народзела ше малярка Олґа Оля Иванїцки (Панчево, 10. май 1931 – Беоґрад 24. юний 2009).

Медзинародни дзень рушаня, физичней активносци. У рамикох ґлобалней инициятиви жеми членїци Шветовей здравственей орґанизациї (СЗО) запровадзую Медзинародни дзень физичней активносци од 2002. року же би промововали физичну активносц як основну активносц за очуванє и унапредзованє здравя каждого чловека.

Шветови дзень птицох и древох хтори преглашела Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох з цильом же би ше очувало ридки файти птицох и древох. Зоз зрезованьом древох и знїщованьом лєсох знїщує ше и природни места на хторих птици правя гнїзда.

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